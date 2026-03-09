Polizei Münster

POL-MS: Zu zweit auf Pedelec unterwegs - 14-Jähriger nach Unfall leicht verletzt

Münster (ots)

Ein 14-jähriger Münsteraner ist am Freitagnachmittag (06.03., 16:05 Uhr) auf der Höftestraße leicht verletzt worden, nachdem er von einem Pedelec stürzte, auf dem der Jugendliche zu zweit unterwegs gewesen war.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Jugendliche auf dem Gepäckträger seines ebenfalls 14-jährigen Freundes mit. Mit seinem Fuß geriet er in die Speichen des Hinterrades. Daraufhin stürzten die Jugendlichen mit ihrem Fahrzeug. Passanten halfen den Jugendlichen.

Sanitäter behandelten den leicht verletzten 14-Jährigen vor Ort.

