POL-MS: Verfolgungsfahrt auf dem Albersloher Weg - 25-Jähriger unter Drogeneinfluss am Steuer

Münster (ots)

Polizeibeamte haben am späten Montagabend (09.03., 22:37 Uhr) einen 25-jährigen Mann auf dem Albersloher Weg gestoppt. Er hatte zuvor versucht, sich durch die Flucht mit seinem Pkw einer Standkontrolle zu entziehen.

Der 25-jährige Fahrer hatte sich der Kontrollstelle aus Richtung der Bundesstraße 51 mit seinem Wagen genähert. Als die Beamten ihn aufforderten, in die Kontrollstelle einzufahren und anzuhalten, bremste er zunächst ab. Dann beschleunigte er jedoch wieder und versuchte, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf.

Im Zuge der Fahndung entdeckten die Beamten das Auto des Flüchtigen: Es war auf dem Gelände eines Autohandels und Fitnessstudios am Albersloher Weg geparkt worden. Als sich eine Person dem Wagen näherte, deren Beschreibung zu dem gesuchten Fahrer passte, kontrollierten die Polizisten den Mann und identifizierten den flüchtigen Fahrer.

Da es Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln gab, führten die Beamten einen freiwilligen Drogenvortest bei dem 25-Jährigen durch. Dieser zeigte ein positives Ergebnis für Kokain und Cannabis an. Die Polizisten nahmen den Mann mit zur Polizeiwache. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Sein Fahrzeug beschlagnahmten die Beamten.

Den 25-Jährigen erwarten nun Strafverfahren, unter anderem wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kfz-Rennen und wegen Straßengefährdung mit Fahrunsicherheit infolge des Genusses berauschender Mittel.

