POL-NK: Verkehrsunfall nach kurzer Verfolgungsfahrt

Neunkirchen-Innenstadt (ots)

Am heutigen Samstagmorgen, gegen 04:45 Uhr, flüchtete ein 31-jähriger Neunkircher mit seinem weißen VW Golf vor einer Verkehrskontrolle in der Straße "Südring" in Neunkirchen durch starkes Beschleunigen seines Fahrzeugs. Im Rahmen der ca. 4 Minuten langen Flucht über die Straßen Westspange, Am Wrangelflöz und dem Boxbergweg fuhr er mit teilweise bis zu 150 km/h auf Streckenabschnitten mit erlaubten maximalen 70km/h. Seine Flucht endete mit einer Kollision mit einem erhöhten Bordstein in der Straße Boxbergweg, durch welche beide Vorderreifen stark beschädigt wurden. Der Golf war hierdurch nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer konnte schließlich in der Nähe seines Fahrzeugs mit einer leichten oberflächlichen Hautverletzung an der Hand angetroffen werden. Ob ein Fremdschaden entstanden ist, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen eruiert werden. Ein gerichtverwertbarer Atemalkoholtest auf der Dienststelle ergab einen Wert von knapp über 0,5 Promille. Gegen den Fahrer wurden Strafverfahren u.a. gem. § 315d StGB - Verbotene Kraftfahrzeugrennen - und Verkehrsunfallflucht gem. § 142 StGB eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

