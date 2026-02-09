PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei Trier nimmt gesuchten Dieb fest

Trier (ots)

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nahm die Bundespolizei Trier am Sonntagnachmittag einen 51-jährigen Deutschen im Regionalexpress von Wasserbilligerbrück nach Trier fest.

Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs vor. Er ist dringend verdächtig, im Zeitraum Februar 2024 bis Mai 2025 in mehreren Fällen Gegenstände aus Lebensmittel- und Bekleidungsgeschäften entwendet zu haben, um mit dem Erlös seinen Lebensunterhalt bzw. seine Drogensucht zu finanzieren. Zudem lag noch ein aktuelles Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen ihn vor.

Nach richterlicher Vorführung mit dem Beschluss des Vollzugs der Untersuchungshaft wurde er in eine nahgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

