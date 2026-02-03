PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei Trier nimmt vierfach gesuchten Bulgaren fest

Steinebrück (ots)

Im Zuge der Grenzkontrollen nahm die Bundespolizei am Sonntagabend einen von der Staatsanwaltschaft Kleve vierfach gesuchten Straftäter auf der BAB 60 fest.

Gegen den aus Belgien eingereisten 27-jährigen Bulgaren lagen zwei Vollstreckungshaftbefehle und ein Untersuchungshaftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung sowie ein Sicherungshaftbefehl wegen sexueller Nötigung vor.

Im Jahre 2022 wurde der Bulgare wegen sexueller Nötigung zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr auf Bewährung (4 Jahre) verurteilt. Da er jedoch in der Bewährungszeit wiederum straffällig wurde und er unbekannten Aufenthalts ist, soll der Widerruf der Bewährung geprüft werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und richterlicher Vorführung erfolgte die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Trier.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Trier
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Trier
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren