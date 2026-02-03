PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Verlust des Rechts auf Freizügigkeit plus zwei Haftbefehle - Bundespolizei Trier nimmt Rumänen fest

Trier (ots)

Anlässlich der Grenzkontrollen nahm die Bundespolizei Trier in der Nacht zu Montag einen 40-jährigen Rumänen im Stadtgebiet fest.

Gegen den zuvor in einem Fernbus aus Luxemburg eingereisten Mann lagen vier Fahndungsnotierungen vor. Neben zwei Haftbefehlen der Staatsanwaltschaften Frankfurt/Main und Arnsberg wegen Beleidigung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis noch zwei Aufenthaltsermittlungen wegen Bandendiebstahls und eines Verstoßes gegen das Asylgesetz.

Zudem wurde ihm aufgrund einer Vielzahl begangener Straftaten und der daraus resultierenden Urteile im Zeitraum 2014 bis 2022 das Recht auf Einreise und Aufenthalt im Bundesgebiet aberkannt, was für ihn eine befristete Wiedereinreisesperre bis April 2027 nach sich zog.

Da er die gegen ihn verhängten Geldstrafen in Höhe von 2.640 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer 76-tägigen Haftstrafe in die örtliche Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Aufenthaltsbeendende Maßnahmen werden nach Verbüßung der Haftstrafe eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Trier
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 14:33

    BPOL-TR: Farbschmierereien am Zug verursachen Schaden von mehr als 11.000 Euro.

    Koblenz (ots) - Im südlichen Bereich des Hauptbahnhofs Koblenz besprühten bisher unbekannte Personen in der Nacht zu Sonntag (1. Februar 2026) einen dort abgestellten Reisezug auf einer Gesamtfläche von 150 qm. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehr als 11.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 09:21

    BPOL-TR: Wechselseitige Übergabe an der deutsch-luxemburgischen Grenze

    Trier (ots) - Am Donnerstag wurde ein 19-jähriger Algerier von der Police Luxemburg an die Bundespolizei Trier übergeben; im Gegenzug erfolgte die Auslieferung eines 33-jährigen Montenegriners nach Luxemburg. Gegen den Algerier lag ein Europäischer Haftbefehl (Nationaler Haftbefehl AG Köln) wegen eines Vermögensdeliktes vor. Er ist dringend verdächtig, im April ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren