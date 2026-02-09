PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Schlägerei in der Bahnhofshalle - Bundespolizei Trier sucht Zeugen

Trier (ots)

Am Sonntagabend (8. Februar) gegen 18:50 Uhr kam es in der Bahnhofshalle des Hauptbahnhofs Trier zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Eine Gruppe männlicher Personen soll einen Reisenden zu Boden gestoßen, geschlagen und getreten haben. Im Nachgang entfernten sich sowohl die Gruppe als auch der Geschädigte in unbekannte Richtung. Ob der Geschädigte Verletzungen davongetragen hat, ist nicht gewiss.

Personen, die das Geschehen beobachtet haben und Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei Trier unter 0651 -43678 -0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

