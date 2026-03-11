Polizei Münster

POL-MS: Auf Messe "Bauen und Wohnen" - Polizei Münster berät zum Einbruchschutz

Münster (ots)

Die Polizei Münster lädt Interessierte von Freitag (13.03.) bis Sonntag (15.03.) zu ihrem Infostand auf der Messe "Bauen und Wohnen" in der Halle Nord der Halle Münsterland ein. Die technischen Fachberater der Polizei informieren jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr individuell rund um das Thema Einbruchschutz.

Am Freitag um 12 Uhr, am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr bietet die Polizei zudem im Vortragsraum der Halle Mitte einen Vortrag zum Thema "Wohnungseinbruch und wie schütze ich mich effektiv davor" an.

Ein Einbruch in den eigenen vier Wänden bedeutet für viele Menschen, ob jung oder alt, einen großen Schock. Die Verletzung der Privatsphäre und das verlorene Sicherheitsgefühl belasten die Betroffenen oftmals am meisten. Dass man sich davor effektiv schützen kann, zeigt die Erfahrung der Polizei: Etwa die Hälfte der Einbrüche bleiben ein Versuch, nicht zuletzt wegen geprüfter Technik an Fenstern und Türen. Einbrecher wollen schnell in Häuser und Wohnungen einsteigen. Eine gute Sicherung bedeutet Verzögerung und damit ein höheres Entdeckungsrisiko für die Täter. Aber auch das richtige Verhalten der Bewohner und aufmerksame Nachbarn spielen eine wichtige Rolle.

