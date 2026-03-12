Polizei Münster

POL-MS: Lkw touchiert Pkw - Polizei sucht Lkw-Fahrer und Zeugen

Münster (ots)

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer hat am Dienstagmittag (10.03., 12:58 Uhr) an der Straße An der Kleimannbrücke den geparkten Pkw einer 23-jährigen Münsteranerin touchiert und ist geflüchtet.

Nach ersten Erkenntnissen stand der Pkw der Münsteranerin geparkt an der Straße An der Kleimannbrücke. Der Lkw mit weißem Auflieger bog aus der Straße Virnkamp auf die Straße An der Kleimannbrücke ab und touchierte den geparkten Pkw. Der unbekannte Lkw-Fahrer flüchtete in Richtung Schifffahrter Damm.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem flüchtigen Lkw-Fahrer sowie möglichen Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell