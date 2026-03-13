PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Pkw touchiert Multivan in Wolbeck - Polizei sucht beschädigtes Fahrzeug

Münster (ots)

Nachdem eine 67-jährige Münsteranerin am Freitag (06.03., 11:30 Uhr) auf der Münsterstraße in Wolbeck einen geparkten dunklen Multivan touchiert hat, ist die Polizei auf der Suche nach dem Halter des Multivans.

Ersten Ermittlungen zufolge touchierte das Auto der Münsteranerin den Multivan mit dem rechten Spiegel. Dadurch entstand an der linken Fahrzeugseite des Multivans ein weißer Kratzer. Zunächst fuhr die 67-Jährige weiter, bis Zeugen sie auf den Unfall aufmerksam machten. Nachdem die 67-Jährige daraufhin zum Unfallort zurückkehrte, war der beschädigte Kleinbus nicht mehr vor Ort.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Halter des dunklen Multivans und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

