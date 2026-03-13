Polizei Münster

POL-MS: Taschendiebstahl aus Fahrradkorb - Polizei warnt

Münster (ots)

Am Donnerstagnachmittag (12.03.) ist es zwischen 15:15 Uhr und 15:25 Uhr zwischen dem alten Steinweg und der Gerichtsstaße zu einem Diebstahl einer Handtasche aus dem Fahrradkorb einer Münsteranerin gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr die 36-jährige Münsteranerin mit ihrer Handtasche im Fahrradkorb vom alten Steinweg zur Gerichtsstraße. Nachdem sie ihr Fahrrad abstellte, fiel ihr auf, dass die Tasche fehlte. Nach Angaben der Münsteranerin befand sich ihr Portmonee mit diversem Inhalt und Schlüsselbund in der Tasche.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Die Polizei empfiehlt, Wertgegenstände nah am Körper zu tragen sowie Taschen und Rucksäcke möglichst immer im Auge zu behalten. Achten Sie zusätzlich auf Ihr Umfeld und Auffälligkeiten. Wenn Sie etwas Ungewöhnliches beobachten oder sich unwohl fühlen, rufen Sie nach Hilfe oder kontaktieren Sie die Polizei.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell