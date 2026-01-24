PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallbeteiligter und Zeugen gesucht

Sinzig (ots)

Nachträglich wurde der Polizeiinspektion Remagen ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz Kaufland in Sinzig gemeldet. Am Donnerstag, den 22.01.2026 zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr, soll es zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer 12-jährigen Fahrradfahrerin auf dem Parkplatz gekommen sein. Vor Ort wurden keine Personalien ausgetauscht, da man fälschlicherweise davon ausging, dass das Kind bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt wurde. Zeugen und der Unfallbeteiligte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Remagen unter 02642/93820 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Remagen
Telefon: 02642/93820

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

