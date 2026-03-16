Polizei Münster

POL-MS: Nach Unfallflucht und Alkoholfahrt - 34-Jährige leistet Widerstand

Münster (ots)

Polizisten haben am Freitagabend (13.03, 22:00 Uhr) eine 34-jährige Autofahrerin gestoppt, nachdem sie zuvor gegen zwei geparkte Pkw gefahren war. Die Frau hatte ihr Fahrzeug mutmaßlich unter Einfluss von Alkohol geführt und leistete im weiteren Verlauf Widerstand gegen die eingesetzten Beamten.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr die Münsteranerin mit ihrem Auto auf der Hammer Straße in Richtung stadteinwärts und kollidierte auf Höhe der Tom-Rink-Straße mit zwei Pkw, die am rechten Fahrbahnrand auf ausgewiesenen Parkflächen parkten. Anstatt sich um die Angelegenheit zu kümmern, setzte die 34-Jährige ihren Weg fort und wurde durch die Polizei an der Friedrich-Ebert-Straße gestoppt. Ihr Fahrzeug wies erhebliche Schäden auf und am rechten Vorderrad fehlte der Reifen. In der Atemluft der Frau nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Während der Kontrolle widersetzte sich die Frau mehrfach den Aufforderungen der Polizisten und wurde verbal aggressiv. Sie versuchte mehrfach, sich von der Örtlichkeit zu entfernen, indem sie die Beamten wegschubsen wollte. Aufgrund dessen wurde sie von den Beamten zu Boden gebracht, wo sie sich weiterhin körperlich zur Wehr setzte.

Auf einer Polizeiwache entnahm ein Arzt der Münsteranerin eine Blutprobe. Polizeibeamte stellte ihren Führerschein sicher.

Die 34-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit erwarten nun Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Im weiteren Verlauf verhielt sich die Beschuldigte kooperativ und entschuldigte sich mehrfach für ihr vorangegangenes Verhalten.

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