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Polizei Münster

POL-MS: Zwei Münsteraner in Wolbeck verletzt - Polizei sucht Tatverdächtige und Zeugen

Münster (ots)

Am Donnerstagabend (12.03., 21:50 Uhr) haben drei Tatverdächtige an einer Bushaltestelle an der Münsterstraße zwei Münsteraner - einen 24- und einen 17-Jährigen - mit Pfefferspray und körperlich angegriffen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach zwei der Tatverdächtigen und Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge hielten sich die zwei Münsteraner an der Bushaltestelle "Lerschmehr" auf, als drei Männer zu ihnen rannten und beide mit Pfefferspray angriffen. Anschließend schlugen und traten die Täter den 24-Jährigen, der daraufhin versuchte zu flüchten. Die drei Täter folgten ihm jedoch und griffen ihn erneut an.

Einer der Tatverdächtigen ist der Polizei durch eine Zeugenaussage namentlich bekannt, die anderen beiden werden nun gesucht. Laut Angaben der Geschädigten soll einer der Täter etwa 30 bis 40 Jahre alt sein, circa 1,85 bis 1,90 Meter groß sein und eine "pummelige" Statur haben. Er soll kurze, schwarze Haare haben und zur Tatzeit einen Drei-Tage-Bart gehabt haben.

Der zweite Gesuchte soll etwa 20 bis 30 Jahre alt sein und circa 1,75 bis 1,85 Meter groß sein. Dieser soll kurze, blonde Haare gehabt haben. Alle Tatverdächtigen sollen vor Ort polnisch gesprochen haben.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach den beiden unbekannten Tatverdächtigen sowie möglichen Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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