Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Führerschein

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Am 20.02.2026, gegen 22:22 Uhr, kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Bad Dürkheim das aktuell temporär bestehende Durchfahrtsverbot zwischen 19:00 Uhr - 06:00 Uhr auf der Kreisstraße 16 zwischen Wachenheim an der Weinstraße und Lindenberg. Dabei kontrollierten die Beamten den 57-jährigen Fahrer eines Pkw der Marke Mercedes-Benz, da dieser das bestehende Durchfahrtsverbot missachtete. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten die Beamten bei dem 57-jährigen Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen, weshalb ein entsprechender Vortest durchgeführt wurde, welcher positiv auf die Stoffgruppe Kokain verlief. Dem 57-jährigen, auf welchen nun ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren zukommt, wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte sich heraus, dass der 57-jährige Fahrer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt.

