Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Einbruch in Solarunternehmen gesucht

Paderborn (ots)

(md) Zwischen Montag, 18. März, 18.00 Uhr und Dienstag, 19. März, 06.45 Uhr brachen Unbekannte in ein Solarunternehmen im Industriegebiet An der Talle in Paderborn ein und flohen mit der Beute in unbekannte Richtung.

Der Geschäftsführer des Unternehmens meldete den Einbruch am frühen Morgen, nachdem Mitarbeitende ihn informiert hatten. Der oder die Täter hatten sich offenbar über die Rolltore Zutritt verschafft, die Hallen durchsucht und waren dann mit der Beute in unbekannte Richtung geflohen.

Es entstand mindestens Schaden im Bereich von 1.500 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegen.

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