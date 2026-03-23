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Polizei Paderborn

POL-PB: Telefonbetrüger im Kreis Paderborn erfolgreich - Polizei appelliert an Aufklärung durch Angehörige

Kreis Paderborn (ots)

(md) Am Freitag, 22. März, erbeuteten Telefonbetrüger im Kreis Paderborn gegen 16.45 Uhr Geld und Schmuck von einer 76 Jahre alte Seniorin im Kreis Paderborn.

In einem Festnetztelefonat gegen 16.45 Uhr, das bei der Seniorin einging, war lediglich eine weinende, weibliche Stimme zu hören, bevor das Gespräch von einem angeblichen Polizisten aus Wuppertal übernommen wurde. Dieser erläuterte, dass ein jemand bei einem Unfall, den ihre Tochter verursacht hatte, tödlich verunglückt sei und forderte eine Kaution für die Tochter. Diese bestimme die Staatsanwaltschaft, die Frau solle nachsehen, wieviel Geld sie im Haus habe. Die Seniorin und auch ihr Mann wurden über eine lange Dauer am Telefon gehalten, auch, während die Seniorin zur Bank ging und hier noch einen Geldbetrag abhob.

Der Anrufer baute so massiven emotionalen Druck auf, auch, als er Schmuck forderte, den die Frau zusammen mit dem Geld zur Abholung mit einer Codenummer versehen, in einen Umschlag packen sollte. Im weiteren Verlauf des Tages kam dann ein angeblicher "Herr Bach" als Abholer vorbei, der den entsprechenden Code zum Abgleich dabei hatte und Geld und Schmuck an sich nahm. Der Mann war etwa 35 bis 40 Jahre alt, dunkel gekleidet und trug dunkles, kurzes Haar.

Est im Nachgang fiel der Seniorin ein, dass sie derartige Betrugsmaschen aus den Medien kannte und erstattete Anzeige.

Die Polizei warnt erneut eindringlich vor allen Arten des Telefonbetrugs. Angehörige werden gebeten, immer wieder mit älteren Familienangehörigen über das Thema zu sprechen, um die Gefahr solcher Anrufe in den Köpfen wach zu halten. Bei solchen Anrufen handelt es sich immer um einen Betrug. Die Täter setzten ihre Opfer am Telefon massiv unter Druck. Weitere Informationen zum Telefonbetrug und zum Betrug durch Messenger-Nachrichten sowie Materialien zur Prävention gibt es unter "Geschockt am Telefon? Auflegen!" auf der Homepage der Polizei Paderborn: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geschockt-am-telefon-auflegen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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