Polizei Paderborn

POL-PB: 86-Jährige verstirbt bei Wohnungsbrand

Delbrück-Westenholz (ots)

(ivdh) In der Samstagnacht, 21. März, geriet ein Mehrfamilienhaus an der Wiebeler Straße in Delbrück-Westenholz in Brand. Eine 86-Jährige verstarb vor Ort. Ein 53-Jähriger Bewohner wurde leicht verletzt.

Gegen 23.30 Uhr entdeckten zwei Passanten, die mit dem Auto an dem Wohnhaus vorbeifuhren, ein Feuer im Dachgeschoss. Sie alarmierten die Feuerwehr und klingelten bei den Bewohnern. Die Feuerwehrkräfte evakuierten weitere Bewohner des Hauses und löschten das Feuer.

Trotz Reanimationsmaßnahmen durch die Rettungskräfte verstarb die Seniorin noch vor Ort. Der 53-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Rheda-Wiedenbrück verbracht.

Ermittlungen ergaben, dass in der Küche der Seniorin eine Herdplatte eingeschaltet war. Das Haus ist unbewohnbar. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.

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