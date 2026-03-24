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Polizei Paderborn

POL-PB: Möglicher Raub auf Feldweg mit verletzter Frau - Opfer kann sich nicht erinnern

Paderborn-Dahl (ots)

(mh) Eine Frau ist am Freitagabend, 20. März, auf dem Feldweg Im Sudahl in Paderborn-Dahl vermutlich Opfer eines Raubes geworden. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 42-Jährige war gegen 22.00 Uhr mit ihrem Hund von ihrer Wohnanschrift aus losgegangen. Gegen 23.00 Uhr meldete sie sich telefonisch bei ihrer Tochter und klagte über Schmerzen. Sie war wieder zuhause, konnte sich aber nicht an die zurückliegende Stunde erinnern. Ihr Hund war bei ihr.

Die Tochter stellte vor Ort fest, dass ihre Mutter Prellungen und Schürfwunden im Gesicht und am rechten Arm erlitten hatte. Dazu fehlten Geld aus ihrem Portemonnaie und eine Halskette. Der Lebensgefährte der 42-Jährigen brachte sie in ein Paderborner Krankenhaus, in dem eine Gehirnerschütterung festgestellt wurde. Am Montag, 23. März, erstattet die Frau Anzeige.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem möglichen Raub und zu verdächtigen Personen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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