Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Hövelhof (ots)

(ivdh) Am Samstag, 21. März, um 18.40 Uhr hat sich eine Beifahrerin bei einem Unfall im Bereich des Kreisverkehrs der Paderborner Straße und des Mergelweg in Hövelhof leichte Verletzungen zugezogen. Ein beteiligter Radfahrer flüchtete vom Unfallort.

Ein 59-Jähriger verließ mit einem Skoda Karoq den Kreisverkehr und fuhr auf die Paderborner Straße in Richtung Sennelager. Hier überquerte ein Radfahrer entgegen der Fahrtrichtung die Fahrbahn. Der Skoda-Fahrer führte eine Vollbremsung durch. Ein 50-Jähriger war mit einem VW Lupo im Kreisverkehr hinter dem Skoda unterwegs und fuhr auf dessen Heck auf. Dabei zog sich die 59-Jährige Beifahrerin im Skoda leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen war nicht vor Ort.

Der Radfahrer fuhr in Richtung Geschwister-Scholl-Straße davon. Durch die Insassen des Skodas wurde das Alter des flüchtigen Mannes auf 35 bis 40 Jahre geschätzt. Er war circa 1,70 Meter groß, hatte ein rundliches Gesicht und trug eine Brille. Der Mann war dunkel gekleidet und hatte einen Fahrradhelm auf.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall, dem geflüchteten Auto oder zu dem Fahrer geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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