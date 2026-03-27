POL-PDLD: Rinnthal - Nächtliche B10-Kontrolle
Rinnthal (ots)
Im genannten Zeitraum (27.03.2026, 01:30 Uhr bis 02:30 Uhr) wurden im Zusammenhang mit den Tunnelsperrungen Verkehrskontrollen des B10 Durchgangsverkehrs auf der Umleitungsstrecke in Rinnthal durchgeführt. Der Schwerpunkt der durch die Polizeiinspektion Landau durchgeführten Maßnahmen lag auf der Überwachung des Schwerverkehrs. Insgesamt vier Lkw Fahrer wurden kontrolliert. Ein Lkw Fahrer konnten keine Berechtigung vorweisen. Dieser wurde sanktioniert und zur Umkehr aufgefordert.
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Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy
Telefon: 06341-2872003
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