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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rinnthal - Nächtliche B10-Kontrolle

Rinnthal (ots)

Im genannten Zeitraum (27.03.2026, 01:30 Uhr bis 02:30 Uhr) wurden im Zusammenhang mit den Tunnelsperrungen Verkehrskontrollen des B10 Durchgangsverkehrs auf der Umleitungsstrecke in Rinnthal durchgeführt. Der Schwerpunkt der durch die Polizeiinspektion Landau durchgeführten Maßnahmen lag auf der Überwachung des Schwerverkehrs. Insgesamt vier Lkw Fahrer wurden kontrolliert. Ein Lkw Fahrer konnten keine Berechtigung vorweisen. Dieser wurde sanktioniert und zur Umkehr aufgefordert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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