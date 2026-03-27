POL-PDLD: Vermisste 17-jährige aufgefunden
Heuchelheim-Klingen (ots)
Nachtrag zur Pressemeldung vom 26.03.2026 -https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6244430
Die seit dem 26.03.2026 im Bereich Klingenmünster/Heuchelheim-Klingen als vermisst gemeldete 17-Jährige wurde heute gegen 00:48 Uhr von einer Polizeistreife im Bereich Heuchelheim-Klingen angetroffen und in Gewahrsam genommen.
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