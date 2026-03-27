POL-PDLD: Vermisste 17-jährige aufgefunden

Landau (ots) - Nach einer vorangegangenen Bedrohung und Beleidigung auf der Zugstrecke von Neustadt nach Landau wurde der 42 jährige Beschuldigte gegen 15:14 Uhr im Bereich des Busbahnhofs in Landau einer Kontrolle unterzogen. Da er sich durchgehend aggressiv verhielt, musste er gefesselt werden. Nach der Fesselung beleidigte er die eingesetzten Kräfte mehrfach in unflätiger Weise. Der Vorfall dürfte von zahlreichen ...

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