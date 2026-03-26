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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vermisstenfahndung nach 17-Jähriger, Einsatz des Polizeihubschraubers

Heuchelheim-Klingen (ots)

Derzeit suchen Kräfte der Polizeidirektion Landau mit zahlreichen weiteren Einsatzkräften im Bereich in und um Heuchelheim-Klingen nach einer 17-Jährigen. Hierbei ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Vermisste wurde letztmalig am 26.03.2026 gegen 19:20 Uhr im Bereich Klingenmünster gesehen.

Die Vermisste ist etwa 170 cm groß, hat schulterlanges braunes Haar und eine kräftige Statur. Sie trägt ein schwarzes Oberteil und einen schwarzen Rucksack.

Haben Sie die Vermisste gesehen oder können Sie Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die örtlich zuständige Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343-9334-0 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Burkhart, PHK´in
Telefon: 06343-93340
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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