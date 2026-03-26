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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Polizeibeamte beleidigt - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Nach einer vorangegangenen Bedrohung und Beleidigung auf der Zugstrecke von Neustadt nach Landau wurde der 42 jährige Beschuldigte gegen 15:14 Uhr im Bereich des Busbahnhofs in Landau einer Kontrolle unterzogen. Da er sich durchgehend aggressiv verhielt, musste er gefesselt werden. Nach der Fesselung beleidigte er die eingesetzten Kräfte mehrfach in unflätiger Weise. Der Vorfall dürfte von zahlreichen Passanten wahrgenommen worden sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 287 0 oder per E Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Der Vorfall im Zug wurde durch die Bundespolizei zur Anzeige gebracht. Aufgrund seines psychischen Zustands wurde der 42 Jährige vom hinzugezogenen kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Landau in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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