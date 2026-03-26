Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl aus Wohnanwesen - Zeugen gesucht

Ottersheim (ots)

Eine unbekannte Person verschaffte sich am 25.03.2026, gegen 11:00 Uhr vermutlich durch eine unverschlossene Türe Zugang zum Anwesen eines älteren Ehepaares.

Als Ehefrau auf die unbekannte Person aufmerksam wurde und diese das Haus verließ, stellte sie anschließend fest, dass Schmuck im Wert von etwa 4.000EUR entwendet worden war.

Die Person wird als dunkelhaarig beschrieben und soll dunkel gekleidet sein. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall geben können werden gebeten, sich an die Polizei Germersheim, Telefon 07274 958 0 zu wenden.

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