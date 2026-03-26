POL-PDLD: Bellheim - Verkehrsunfall mit Radfahrer
Bellheim (ots)
Ein Radfahrer kam am 25.03.2026, gegen 18:00 Uhr bei dem Versuch eine Fußgängerbrücke zu überqueren auf den angrenzenden Grünstreifen und stürzte in einen Bach. Aufmerksame Passanten eilten dem 91-jährigen Mann zu Hilfe, bereiten ihn aus dem Bach und leisteten erste Hilfe. Der Radfahrer zog sich bei dem Sturz eine Platzwunde am Kopf zu. Er wurde vorsorglich zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.
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