Polizei Hagen

POL-HA: Frontalzusammenstoß führt zu Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung

Hagen-Boele (ots)

Auf dem Boeler Ring stießen Sonntagnachmittag (22.03.) zwei Autos frontal zusammen. Bei dem Unfall, der sich gegen 16 Uhr zwischen den Kreisverkehren Boeler Ring/Schwerter Straße und Boeler Ring/Dortmunder Straße ereignete, verletzte sich ein Hagener leicht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der 63-Jährige mit seinem VW in Richtung Schwerter Straße, als er aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem 51-jährigen Ford-Fahrer zusammenstieß. Der 51-Jährige gab bei der Unfallaufnahme an, dass der VW immer weiter auf seine Spur gefahren sei. Er habe noch versucht, nach rechts auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Eine Zeugin berichtete einer Streifenwagenbesatzung, dass sie hinter dem VW fuhr. Der 63-Jährige sei des Öfteren in Schlangenlinien gefahren und habe mehrfach die Fahrbahnbegrenzungsmarkierung überfahren. Dann geriet der Mann in den Gegenverkehr und stieß mit dem Ford zusammen. Es ergab sich der Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung. Die Polizisten fertigten eine entsprechende Strafanzeige gegen den 63-Jährigen, der vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die weiteren Ermittlungen führt das Verkehrskommissariat. (arn)

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