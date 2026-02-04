Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen nach Handtaschenraub in Scharnhorst

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0109

Am vergangenen Samstag (31. Januar) kam es in Dortmund-Scharnhorst, zwischen der Gleiwitzstraße und Droote zum Raub einer Handtasche. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23:10 Uhr meldete sich eine 24-jährige Frau und ihr 21-jähriger Begleiter bei der Polizeiwache Scharnhorst und machten Angaben zum Raub ihrer Handtasche.

Um circa 22:00 Uhr waren sie auf dem Fußweg östlich der U-Bahn-Linie 42 unterwegs, als plötzlich zwei männliche Personen auf Fahrrädern hinter ihnen herfuhren. Einer der Täter riss die Handtasche vom Arm der 24-Jährigen und flüchtete mit dem Fahrrad in Richtung Norden.

Die Personen werden als dunkelgekleidet mit Schal vor dem Gesicht beschrieben. Zeugen, die Hinweise zur Tat machen können, wenden sich bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Tel.: 0231/ 132 - 7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell