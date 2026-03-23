Polizei Hagen

POL-HA: Erneuter Schwerpunkteinsatz im Konzeptbereich verläuft erfolgreich: Polizisten setzen auf Fußstreifen und sichtbare Präsenz

Hagen (ots)

Die Hagener Polizei führte am Freitag (20.03.) einen Schwerpunkteinsatz im Bereich des Hauptbahnhofes und in Altenhagen sowie Wehringhausen durch. Im Fokus stand die Bekämpfung der Straßen- und Rauschgiftkriminalität. Während des Einsatzes führten die uniformierten Beamten verstärkt Fußstreifen durch. Die Einsatzkräfte fuhren zudem mehrfach mit in Linienbussen, um Präsenz zu zeigen.

In Wehringhausen, im Bereich der Unterführung zwischen der Augustastraße/dem Bodelschwinghplatz, sah der Einsatztrupp einen 17-Jährigen, der den Beamten bereits aus früheren Einsätzen und Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Konsumcannabisgesetz bekannt war. Als der Minderjährige die Polizisten bemerkte, griff er in seine Hosentasche und steckte sich etwas in den Mund. Die Beamten konnten verhindern, dass er die Sachen verschluckt. Es stellte sich heraus, dass es sich um 15 Bubbles (vermutlich Heroin oder Kokain) handelte. Der 17-Jährige wurde vorläufig festgenommen und erhielt eine Strafanzeige aufgrund des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln.

Im Bereich des ZOB fiel Polizisten eine Person ins Auge, die auf einem E-Scooter den Fußgängerüberweg fahrenderweise überquerte. An dem Roller war kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht. Der Verdacht, dass das Fahrzeug nicht über eine gültige Pflichtversicherung verfügt, erhärtete sich im Zuge der Kontrolle des 23-Jährigen. Nachdem ihm die Weiterfahrt untersagt und er aus der Maßnahme entlassen wurde, rief er laut auf Französisch "Fick die Polizei". Als er daraufhin erneut kontrolliert wurde, versuchte der Mann zu beschwichtigen. Es sei nicht ernst gemeint gewesen und er habe die Äußerung an seinen Freund am Telefon gerichtet. Es wurde eine weitere Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Pflichtversicherung sowie eine Strafanzeige wegen Beleidigung gefertigt. Die Person wurde des Platzes verwiesen und der E-Scooter sichergestellt.

Während der Fußstreifen stellten die Polizisten darüber hinaus drei Verstöße gegen das Konsumcannabisgesetz fest und fertigten diesbezüglich Anzeigen. Auf dem Bahnhofsvorplatz sowie an den Bussteigen wurde Marihuana konsumiert. Bei einem Heranwachsenden wurde darüber hinaus eine illegale Vape aufgefunden. Der Verstoß gegen die Abgabenordnung/wegen Steuerhehlerei wurde geahndet. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell