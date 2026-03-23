Polizei Hagen

POL-HA: Mann stört mehrfach die Nachtruhe und löst Polizeieinsätze aus

Hagen-Altenhagen (ots)

Innerhalb weniger Stunden störte ein Hagener von Samstag (21.02.) auf Sonntag (22.03.) wiederholt die Nachtruhe und löste deshalb Einsätze der Polizei aus. Anwohner meldeten mehrfach sehr laute Musik und Gespräche aus der Wohnung des 25-Jährigen. Eine Streifenwagenbesatzung ermahnte den in der Altenhagener Straße wohnhaften Mann kurz vor Mitternacht zur Ruhe, zuvor hatte das Ordnungsamt seine Wohnung um 22 Uhr das erste Mal aufgesucht. Gegen 2 Uhr meldete sich erneut ein Nachbar und berichtete den Polizisten von deutlichen Knallgeräuschen, die aus der Wohnung des Hageners kamen. Die Beamten suchten daraufhin erneut das Gespräch mit dem 25-Jährigen. Angaben wollte er keine machen. Er erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Zu einem weiteren Einsatz kam es in der Nacht nicht mehr. Der Mann hatte den Einsatzkräften mitgeteilt, schlafen gehen zu wollen. (arn)

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