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Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruch in der Düppelstraße

Hagen (ots)

Am Freitag, 20.03.2026, wurde zwischen 16.00 und 17.20 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Düppelstraße in Altenhagen eingebrochen. Einem Bewohner fiel bei Begehung des Treppenhauses die offenstehende Wohnungstür der Nachbarn auf. Diese wurde aufgehebelt- entsprechende Spuren und Beschädigungen konnten festgestellt werden. In der Wohnung wurden sämtliche Räume durchwühlt; Angaben zur Tatbeute können derzeit noch nicht gemacht werden. Einem weiteren Bewohner des Hauses waren gegen 17 Uhr drei unbekannte Personen im Treppenhaus aufgefallen, von denen er zunächst glaubte, dass es sich um Besuch für die Nachbarn handeln könnte. Ein Besuch der drei Personen konnte jedoch durch alle Bewohner des Hauses verneint werden. Bei den drei Personen soll es sich um einen Mann und zwei Frauen im Alter von ca. 30 Jahren gehandelt haben. Der Mann habe schwarze schulterlange Haare und einen Bart getragen. Eine der beiden Frauen sei sehr schlank gewesen, habe dunkle Kleidung getragen und eine Handtasche mit sich geführt. Die zweite Frau hatte lange blonde Haare und sei augenscheinlich schwanger gewesen. die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat zur betreffenden Zeit etwas Auffälliges wahrgenommen und kann Hinweisen auf den oder die Täter geben? (Kli.)

Rückfragen bitte an:

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Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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