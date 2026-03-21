PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Körperverletzung durch Reizgas in der Rathausgalerie

Hagen (ots)

Am Freitagabend, 20.03.2026, gegen 18 Uhr, kam es in der Rathausgalerie in Hagen zu einem Vorfall, in dem Reizgas freigesetzt wurde. Mehrere Besucher der Rathausgalerie klagten plötzlich über Atemwegsreizungen und brennende Augen. Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie ein Jugendlicher im ersten Obergeschoss mit einer Sprühdose Reizstoff versprühte. Bei ihm befanden sich noch weitere Jugendliche, die allesamt unbekannt sind. Der Täter soll 15-17 Jahre alt, schlank und ca. 1,80m groß sein. Außerdem soll sein Erscheinungsbild südländisch sein. Der Täter und seine Begleitungen verließen die Örtlichkeit nach der Tat umgehend in unbekannte Richtung. Glücklicherweise wurde niemand ernsthaft verletzt, so dass Rettungswagen und Notarzt nicht tätig werden mussten. Die hinzugerufene Feuerwehr der Stadt Hagen musste das gesamte Gebäude lüften, da sich der Reizstoff zunächst nicht verflüchtigte. Die Rathausgalerie wurde aufgrund des Vorfalls geräumt und vorzeitig geschlossen. Am Samstag soll wieder wie gewohnt geöffnet werden. Gegen den bislang unbekannten Täter wurde eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer kann Hinweise auf den Täter oder seine Begleitungen geben? (Kli.)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 20.03.2026 – 14:00

    POL-HA: Unbekannte stehlen Werkzeuge aus Lagerhalle

    Hagen-Boele (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstag (05.03.2026) und Mittwoch (18.03.2026) stahlen Einbrecher verschiedene Werkzeuge aus einer Firma am Hellweg. Die Täter drangen auf bislang unbekannte Art und Weise in die Lagerhalle ein. Sie entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen, darunter einen Vibrationsstampfer und Trennschleifer. Anschließend entkamen sie unerkannt. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 13:36

    POL-HA: Ladendieb schubst Supermarkt-Mitarbeiterin und wird vorläufig festgenommen

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Ein 40 Jahre alter Mann versuchte am Donnerstag (19.03.2026) Ware aus einem Supermarkt an der Esserstraße zu stehlen. Er wurde hinter dem Kassenbereich von einer Supermarkt-Mitarbeiterin angesprochen, nachdem sie von anderen Kunden darauf hingewiesen wurde, dass der 40-Jährige Ware geklaut habe. Die Frau wollte in den Rucksack des Mannes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren