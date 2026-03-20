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Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb schubst Supermarkt-Mitarbeiterin und wird vorläufig festgenommen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein 40 Jahre alter Mann versuchte am Donnerstag (19.03.2026) Ware aus einem Supermarkt an der Esserstraße zu stehlen. Er wurde hinter dem Kassenbereich von einer Supermarkt-Mitarbeiterin angesprochen, nachdem sie von anderen Kunden darauf hingewiesen wurde, dass der 40-Jährige Ware geklaut habe. Die Frau wollte in den Rucksack des Mannes schauen. Daraufhin wurde er aggressiv, bedrohte und schubste sie. Ein Zeuge kam der Mitarbeiterin zu Hilfe. Gemeinsam warteten sie auf das Eintreffen der Polizeibeamten, die bei dem 40-Jährigen Diebesgut in Höhe von über 30 Euro fanden. Sie nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Der Mann aus Olpe erhielt eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls. (rst)

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Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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