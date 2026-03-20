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Polizei Hagen

POL-HA: Zu schnell und ohne Führerschein in Polizeikontrolle gefahren

Hagen-Altenhagen (ots)

Auf der Eckeseyer Straße führten Beamte des Hagener Schwerpunktdienstes am Donnerstag (19.03.) gegen 12.45 Uhr Geschwindigkeitskontrollen durch. Ein 46-jähriger Autofahrer wurde durch die Polizisten kontrolliert, nachdem er in der 50er-Zone mit 71 km/h gemessen wurde. In den polizeilichen Auskunftssystemen recherchierten die Einsatzkräfte, dass der Mann seit 2021 nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Hagener gab an, um diesen Umstand zu wissen. Es täte ihm leid. Dem 46-Jährigen wurde die Weiterfahrt, sowie das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen ohne entsprechende Fahrerlaubnis untersagt. Er erhielt eine Strafanzeige. Aufgrund des Geschwindigkeitsverstoßes fertigten die Polizisten zudem eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (arn)

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Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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