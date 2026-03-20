POL-HA: Mann ignoriert Platzverweis der Polizei und wird in Gewahrsam genommen
Hagen-Mitte (ots)
Gegen 3.25 Uhr fuhren Polizisten am Freitag (20.03.) am Sparkassen-Karree Streife, als sie einen 28-Jährigen sahen, der gegen einen erteilten Platzverweis verstieß. Der Mann, der des Öfteren in der Bankfiliale geschlafen hatte und bereits durch den Sicherheitsdienst der Bank aufgefordert wurde, diese zu verlassen, hatte bereits kurz vor Mitternacht einen Einsatz ausgelöst. Trotzdem kehrte er zur Örtlichkeit zurück und ignorierte die polizeiliche Anweisung. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann in Gewahrsam, da zu erwarten war, dass er den Platzverweis weiter ignoriert. (arn)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell