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Polizei Hagen

POL-HA: Mann ignoriert Platzverweis der Polizei und wird in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

Gegen 3.25 Uhr fuhren Polizisten am Freitag (20.03.) am Sparkassen-Karree Streife, als sie einen 28-Jährigen sahen, der gegen einen erteilten Platzverweis verstieß. Der Mann, der des Öfteren in der Bankfiliale geschlafen hatte und bereits durch den Sicherheitsdienst der Bank aufgefordert wurde, diese zu verlassen, hatte bereits kurz vor Mitternacht einen Einsatz ausgelöst. Trotzdem kehrte er zur Örtlichkeit zurück und ignorierte die polizeiliche Anweisung. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann in Gewahrsam, da zu erwarten war, dass er den Platzverweis weiter ignoriert. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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