Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Patientenversorgung ermöglicht

Aurich (ots)

Gemeinsam mit Rettungsdienst und Polizei ist die Feuerwehr Walle in der Nacht zu Sonntag einer Person zur Hilfe geeilt. Die Frau war in ihrer Wohnung in der Kantstraße gestürzt und hatte sich dabei verletzt, weshalb sie zwar nicht die Haustür, stattdessen aber ein nahegelegenes Fenster öffnen konnte. Hierdurch gelang es den Feuerwehrleuten, mit Hilfe einer Steckleiter in das erste Obergeschoss vorzugehen und die Wohnungstür schadfrei zu öffnen. Der Rettungsdienst leitete daraufhin die Versorgung der Patientin ein, für die Feuerwehr war der Einsatz nach etwa 20 Minuten beendet.

