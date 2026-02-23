PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FW-AUR: Nächtliche Patientenrettung aus Obergeschoss

Südbrookmerland (ots)

Nach Moordorf ist die Drehleiter der Feuerwehr Aurich in der Nacht zu Sonntag angefordert worden. Der Rettungsdienst war zuvor in den Friesenweg ausgerückt und hatte einen Patienten erstversorgt, welcher zum Weitertransport in eine Klinik aus dem ersten Obergeschoss zum Rettungswagen transportiert werden musste. Um dies möglichst schonend umzusetzen, kam eine Schleifkorbtrage zum Einsatz. Mitsamt Patienten wurde die Trage im Anschluss auf dem Rettungskorb der Drehleiter verlastet und zu Boden gefahren. Daraufhin erfolgte die Weiterfahrt ins Krankenhaus.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

