Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Walle

Aurich-Walle (ots)

Vergangenen Freitag fand die diesjährige Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Walle statt. Ortsbrandmeister Karsten Jakobs begrüßte zahlreiche Mitglieder sowie Gäste aus Politik, Verwaltung und Feuerwehrführung und blickte gemeinsam mit den Anwesenden auf das vergangene Jahr zurück. Im Mittelpunkt des Berichts der Einsatzabteilung stand die weiterhin hohe Einsatzbereitschaft der Wehr. Derzeit versehen 43 aktive Mitglieder ihren Dienst in der Ortsfeuerwehr Walle. Im abgelaufenen Kalenderjahr hatte die Wehr insgesamt 26 Einsätze abzuarbeiten.

Auch der Nachwuchsbereich zeigte sich weiterhin aktiv. Die Jugendfeuerwehr berichtete über zahlreiche Veranstaltungen und Dienste. Ein besonderes Highlight war erneut das Zeltlager in Tannenhausen, das den Jugendlichen neben Ausbildung und Kameradschaft viele gemeinsame Erlebnisse bot. Die Kinderfeuerwehr blickte ebenfalls auf ein abwechslungsreiches Jahr zurück. Ein gemeinsames Grillen mit den Kinderfeuerwehren aus Wiesens und Sandhorst stärkte dabei den Austausch und die Gemeinschaft.

Im Rahmen der Versammlung standen zudem personelle Veränderungen auf der Tagesordnung. Aus der Jugendfeuerwehr sind Marc Dettmers und Fabian Ahrends in die Einsatzabteilung übernommen worden. Zu Feuerwehrmännern wurden Markus Rahmann und Noah Bertelmann ernannt. Till Frerichs sowie Tielko Beitelmann erhielten die Beförderung zum Oberfeuerwehrmann. Für ihren langjährigen und von kontinuierlich großem Engagement geprägten Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr ist Diana Stöhr-Aeilts geehrt worden. Sie erhielt die Auszeichnung für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

