Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Feueralarm ohne Brand

Aurich-Sandhorst (ots)

In einem Gewerbebetrieb an der Borsigstraße hat die Auslösung einer Sprinkleranlage am Mittwochvormittag für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Bei der Regionalleitstelle in Wittmund war die automatische Brandmeldeanlage des Objektes gegen 09:45 Uhr aufgelaufen, woraufhin die Feuerwehr Sandhorst alarmiert worden ist. Die wenig später anrückenden Einsatzkräfte mussten vor Ort feststellen, dass Handwerksarbeiten zur Auslösung eines Sprinklerkopfes führten. Dies hatte zugleich auch den Feueralarm aktiviert, welcher aufgrund des nicht vorhandenen Schadensereignisses sogleich wieder zurückgestellt werden konnte.

