Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz einer Arztpraxis

Morbach (ots)

Am Dienstag, 02.02.2026, kam es in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Arztpraxis Musial, Bernkasteler Straße 31 in Morbach. Die Geschädigte parkte mit ihrem braunen Peugeot in einer Parklücke auf dem Parkplatz. Der bisher unbekannte Täter beschädigte vermutlich mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den Pkw der Geschädigten. Es entstand ein Schaden von etwa 1000EUR. Die Fahrerin / der Fahrer des unfallverursachenden Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer: 06533-93740 oder per E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Telefon: 06533-93740
E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pimorbach

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

