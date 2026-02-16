Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Nach Unfall eingeschlossenen Fahrer befreit

Aurich-Extum (ots)

Auf eisglatter Fahrbahn ist ein PKW am Montagvormittag von der Straße Im Extumer Moor abgekommen und seitlich in einem Graben gelandet. Weil das Auto auf der Fahrerseite zum Liegen kam, ist der Fahrzeugführer in dem Wagen eingeschlossen worden. Der ersteintreffende Rettungsdienst forderte daraufhin die Unterstützung der Feuerwehr Walle an. Nach kurzer Inaugensscheinnahme der Begebenheiten vor Ort entschieden sich die Einsatzkräfte dazu, den PKW vorsichtig wieder aufzurichten. Im Anschluss konnte dem Mann aus dem Wagen verholfen und dieser an den Rettungsdienst übergeben werden, der ihn zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus transportierte. Ein Abschleppunternehmen übernahm die Bergung des Autos, für die Feuerwehr Walle war der Einsatz nach etwa 30 Minuten beenden.

