Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Dieselaustritt auf Krankenhausparkplatz

Aurich (ots)

Auslaufender Kraftstoff erforderte am späten Mittwochvormittag den Einsatz der Feuerwehr Aurich an der Wallinghausener Straße. Ein Krankentransportwagen verlor dort geringe Mengen Diesel, welche in die Oberflächenentwässerung des Krankenhausparkplatzes abzulaufen drohten. Angerückte Feuerwehrleute nahmen etwas Bindemittel zur Hand und streuten den Treibstoff damit ab. Zudem wurde die Untere Wasserbehörde in Kenntnis gesetzt. Während das betroffene Fahrzeug stillgelegt und später von einem Abschleppunternehmen geborgen werden musste, konnte der zu transportierende Patient im Anschluss mit einem Ersatzwagen abgeholt werden.

