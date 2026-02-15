Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Rauchentwicklung bei Waffel-Zubereitung

Aurich (ots)

Durch die Aktivierung eines Rauchwarnmelders ist am frühen Samstagabend die Brandmeldeanlage eines Gebäudekomplexes in der Osterstraße ausgelöst worden. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich rückten daraufhin in die Innenstadt aus. Im Zuge der Erkundungsmaßnahmen stießen die Feuerwehrleute rasch auf eine Personengruppe, die ihr vorangegangenes Missgeschick schilderten und damit Entwarnung gaben. Bei der Zubereitung von Waffeln war eine leichte Rauchentwicklung entstanden, auf die ein nahegelegener Rauchmelder reagiert hatte. Weil kein Schadensereignis vorlag, konnte die Brandmeldeanlage daraufhin zurückgestellt und die Einsatzstelle nach etwa einer Viertelstunde wieder verlassen werden.

