Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Keine Notsituation feststellbar

Aurich (ots)

Einer mutmaßlich hilflosen Person sind Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr Aurich in den Sonntagsmittagsstunden zur Hilfe geeilt. Zuvor hatte ein Pflegedienst vergeblich versucht, die Frau an ihrer Anschrift zu erreichen. Eine Notsituation vermutend wurde der Notruf gewählt. Die Einsatzkräfte trafen kurz darauf in der Graf-Enno-Straße ein und konnten die Haustür nach einigen Minuten öffnen, sodass ein Betreten der Räumlichkeiten möglich wurde. Dort ist die Frau schließlich schlafend, aber wohlauf vorgefunden worden. Während der Pflegedienst vor Ort blieb, rückten die Rettungskräfte wieder ab.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell