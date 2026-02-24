Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Ertönender Alarm aus verschlossenem Gebäude

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Aurich-Sandhorst (ots)

Eine Passantin hat am Sonntagnachmittag den Warnton piepender Rauchmelder aus dem Bereich des Kasernengeländes wahrgenommen und daraufhin die Wittmunder Regionalleitstelle verständigt. Diese setzte die Feuerwehr Sandhorst in Bewegung. Wenig später anrückende Einsatzkräfte konnten den Alarmton von außerhalb eines verschlossenen Gebäudes auf dem Gelände deutlich hören, mussten zunächst jedoch eine geeignete Zugangsmöglichkeit ins Innere finden. Letztendlich gelang es, ein Fenster schadfrei zu öffnen und so in die Räumlichkeiten zu gelangen. Hier war weder Rauch noch Brandgeruch feststellbar. Nach kurzer Suche ließen sich die kontinuierlich Alarm schlagenden Rauchmelder dann im Obergeschoss lokalisieren, ein Schadensereignis ist dort aber ebenfalls nicht zu erkennen gewesen. Die Geräte wurden daraufhin deaktiviert und das Gebäude wieder verlassen, ehe die Einsatzstelle an die Polizei übergeben worden ist.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell