PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Gefahrenstelle rasch beseitigt

Aurich-Schirum (ots)

Auf dem Ostfrieslandwanderweg bemerkte ein Scooterfahrer am Samstagabend einen bereits umgestürzten Baum. Der Stamm war auf Höhe des Holtroper Weges wohl durch stärkere Windböen zu Fall gekommen, hatte sich dabei jedoch in der Krone eines gegenüberliegenden Baumes verfangen, wodurch der Wanderweg blockiert wurde und eine Gefährdung durch weiteres Herabstürzen bestand. Die Feuerwehr Aurich rückte zur Beseitigung des Sturmschadens an. Unter Vornahme einer Kettensäge ist der Baum zunächst zerteilt und anschließend beiseite geräumt worden. Binnen einer Viertelstunde war die Gefahrenstelle damit beseitigt und der Wanderweg wieder passierbar.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren