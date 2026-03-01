Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Gefahrenstelle rasch beseitigt

Aurich-Schirum (ots)

Auf dem Ostfrieslandwanderweg bemerkte ein Scooterfahrer am Samstagabend einen bereits umgestürzten Baum. Der Stamm war auf Höhe des Holtroper Weges wohl durch stärkere Windböen zu Fall gekommen, hatte sich dabei jedoch in der Krone eines gegenüberliegenden Baumes verfangen, wodurch der Wanderweg blockiert wurde und eine Gefährdung durch weiteres Herabstürzen bestand. Die Feuerwehr Aurich rückte zur Beseitigung des Sturmschadens an. Unter Vornahme einer Kettensäge ist der Baum zunächst zerteilt und anschließend beiseite geräumt worden. Binnen einer Viertelstunde war die Gefahrenstelle damit beseitigt und der Wanderweg wieder passierbar.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell