Polizei Hagen

POL-HA: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Hagen-Mitte (ots)

Eine 90-jährige Seniorin wurde am späten Mittwochnachmittag (18.03.2026) in der Dahlenkampstraße Opfer eines dreisten Trickdiebstahls. Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte gegen 17.10 Uhr eine bislang unbekannte Täterin an der Wohnungstür der Geschädigten und gab vor, sie körperlich untersuchen zu müssen. Die Seniorin ließ die Frau gutgläubig herein. In der Wohnung nahm die Täterin der Seniorin für die Untersuchung eine goldene Armbanduhr vom Handgelenk und legte sie auf den Wohnzimmertisch. Nachdem die Frau die Wohnung der Seniorin wieder verlassen hatte, stellte diese fest, dass die goldene Armbanduhr im Wert von etwa 1.000 Euro entwendet worden war. Die flüchtige Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: südosteuropäisch aussehend, circa 34 - 36 Jahre, schwarze Haare, braune Augen. Sie sprach fließend deutsch. Haben Sie im Tatzeitraum eine oder mehrere verdächtige Personen im Bereich der Dahlenkampstraße beobachtet und können nähere Hinweise zu dem Vorfall geben? Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Telefonnummer 02331 986-2066 entgegen. (schn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell