Polizei Hagen

POL-HA: Crackpfeife bei Verkehrskontrolle gefunden

Hagen-Haspe (ots)

Polizisten wurden am Mittwoch (18.03.) gegen 10.30 Uhr auf einen VW aufmerksam, der auf der Hammerstraße in Fahrtrichtung Hasper Bahnhof mit erhöhter Geschwindigkeit und einem defekten Bremslicht fuhr. Während einer Kontrolle fanden Einsatzkräfte dann eine Crackpfeife in dem Fahrzeug. Zuvor stimmte der 39-jährige Autofahrer einem freiwilligen Drogenvortest zu. Dieser schlug auf unterschiedliche Substanzen an. Der Mann bestritt jedoch, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Während der Kontrolle sollte er den Einsatzkräften seinen Führerschein aushändigen. Der Hagener gab an, dass er seinen Führerschein nicht dabei habe. In den polizeilichen Systemen recherchierten die Beamten jedoch, dass seine Fahrerlaubnis bereits im Oktober abgelaufen war. Das abgelaufene Dokument lag ebenfalls in dem VW.

Nachdem sich der Verdacht ergab, dass der Mann somit ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war, bemerkten die Einsatzkräfte unterschiedliche Hinweise auf einen Drogenkonsum des Hageners. Der 39-Jährige hatte sehr glasige Augen, pulsierende Pupillen, schwitzte und war sichtlich nervös. Der VW-Fahrer musste die Polizisten für die Entnahme einer Blutprobe begleiten. Dem Mann wurde das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt. Er erhielt Anzeigen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und aufgrund des Verdachts der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. (arn)

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