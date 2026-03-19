Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Einfamilienhaus

Hagen (ots)

Drei bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich am 22. Januar 2026 in den Abendstunden Zugang zu einem Einfamilienhaus. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld und flüchteten zu Fuß, nachdem Zeugen auf den Einbruch aufmerksam wurden.

Ein Mietfahrzeug, mit dem sie zuvor zum Tatort fuhren, ließen die Männer zurück. Es konnte ermittelt werden, dass die Tatverdächtigen am Tattag in einem Baumarkt im Sachsenweg 22 in Hamm Handschuhe und Masken kauften.

Fotos der Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/198169

Wer kann Angaben zu den abgebildeten Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Hagener Polizei unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell