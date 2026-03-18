Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Unfallflucht in Dahl gesucht - 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades leicht verletzt

Hagen-Dahl (ots)

Der 16-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades wurde am Dienstagnachmittag (17.03.2026) bei einem Verkehrsunfall in Dahl leicht verletzt. Er fuhr gegen 12.50 Uhr mit seinem Zweirad über die Dahler Straße in Richtung Dahl. Ein bislang unbekannter Autofahrer kam zu diesem Zeitpunkt aus der Ribbertstraße und bog in die Dahler Straße in Richtung Eilpe ein. Er missachtete die Vorfahrt des 16-Jährigen. Dieser musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um eine Kollision der Fahrzeuge zu verhindern. Der Hagener prallte mit seinem Brustkorb auf den Tank des Kleinkraftrades und verletzte sich dabei leicht. Der Autofahrer fuhr unerlaubt weiter. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfall machen können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

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